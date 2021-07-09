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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدلاً من رائحة الأنفاس الكريهة

إنتاج أول قهوة في العالم تمنح الأشخاص نفسا منعشا

قهوة
قهوة

أعلنت إحدى الشركات الأسترالية إنتاج أول قهوة في العالم تمنح الأشخاص نفساً منعشاً بدلاً من رائحة الأنفاس الكريهة التي يتسبب بها مشروب الكافيين الشهير.


وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أصدرت شركة «أندركافر روسترز» لصناعة القهوة، والتي تتخذ من ملبورن مقراً لها، حبوب قهوة تحتوي على قطع من شوكولاته الحليب التي تم غمرها بالنعناع المنعش.


وبمجرد انتهاء الشخص من شرب هذه القهوة، يصبح نفسه منتعشاً وتنبعث منه رائحة النعناع، وفقاً للشركة.
وقال هاكان بلال، مؤسس شركة «أندركافر روسترز» والعقل المدبر وراء نكهة القهوة الجديدة الفريدة، إن الفريق عمل بلا كلل للحصول على المذاق المناسب.


وأضاف: «الفكرة المميزة وراء هذا النوع من القهوة هي أن الشخص لن يشعر بنكهة النعناع إلا فور انتهائه من كوب القهوة، أو بمعنى آخر مع تناول الشخص لآخر رشفة بالكوب».


وأشار بلال إلى أن رائحة النعناع تستمر بالفم وتمنحه انتعاشاً لعدة ساعات.
وتباع القهوة حالياً في المتجر الرئيسي لشركة «أندركافر روسترز» في مدينة أبوتسفورد الأسترالية، وبدءاً من الأسبوع المقبل، سيتم بيع المشروب أيضاً في عدد من المقاهي بمختلف أنحاء البلاد.

قهوة العالم الأسترالية الأنفاس الكافيين

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