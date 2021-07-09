سرعة تصل لـ 128 كم .. BMW تكشف عن أحدث سكوتر كهربائي| صور

كشفت شركة BMW عن احدث سكوتر كهربائي، و هو النسخة التي تحمل اسم CE 04، و تمتع هذا الـ سكوتر، باطلالة خارجية انسيابية تمنحة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع قدرات فنية قوية ابرزها الاداء الكهربائي، و التي تساهم بشدة في الحفاظ على البيئة.

حصلت الدراجة BMW CE 04 الكهربائية، على محرك يستطيع أن ينتج قوة قدرها 42.5 حصان، مدعوم ببطارية كهربائية سعة 8.9 كيلوواط، مع سرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة، كما يمكن اعادة تعبئة الطاقة للبطارية من 0 إلى 100 % خلال مدة زمنية تقدر بـ اربع ساعات و 20 دقيقة مع استخدام شاحن الحائط القياسي، و يمكن تقليل هذا التوقيق إلى 100 دقيقة فقط عند استخدام شاحن المستوى الثاني السريع.

ترتكز دراجة BMW CE 04 الكهربائية على قاعدة عجلات بطول 1676 ملم، مع عجلة مقاس 3.5 × 15 بوصة من السبائك الخفيفة، و 26.5 درجة لزاوية رأس التحكم، و بهذه القدرات تستطيع الدراجة أن تحصل على درجة عالية من قدرات المناورة و التنقل، إلى جانب مكابح ABS مانعة للانغلاق و ذلك لتعزيز قدرات الدراجة من ناحية الامان، مع مكابح أمامية قرصية مزدوجة مقاس 265 مم، و قرص احادي قياس 265 مم في الناحية الخلفية.

حصلت دراجة BMW CE 04 الكهربائية على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تقوم بعرض المعلومات و انظمة الملاحة، مدعومة بتطبيق ذكي يعمل عبر الهاتف، ولم تنسي BMW أمان الهاتف الجوال بل صممت غرفة تخزين صغيرة لحفظ الهاتف مدعومة بشاحن بقوة 1.5 امبير.

انطلاق دراجة BMW CE 04 الكهربائية

اشارت BMW انه من المتوقع أن تنطلق ينطلق سكوتر CE 04 خلال الربع الاول من العام 2022، و بقيمة سعرية تبدأ من 11.795 دولار امريكي، إلى جانب قيمة سعرية اخرى تقدر بـ 1650 دولار مقابل الحصول على عدة ترقيات مثل شاحن المستوى 2 الاكثر تطورًا، وخاصية تدفئة المقاعد، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، و باقة بريميوم عالية التجهيز.