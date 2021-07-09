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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في تصفيات إفريقيا برواندا .. والبعثة تطير إلى كيجالي

صدى البلد

سافرت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة السلة سيدات إلى رواندا مساء اليوم الخميس من أجل الاستعداد لخوض تصفيات بطولة الأفرو باسكت.


ويخوض منتخب مصر التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في منافسة مع كلًا من رواندا وكينيا وجنوب السودان في الفترة من 12 لـ 17 يوليو الجاري.


وأعلن الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي عن قائمة المنتخب المسافرة إلى رواندا ببعثة يترأسها المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:


هاجر محمد – أسرار ماجد – رنيم الجداوي من فريق سبورتنج
ثريا محمد – فريدة وائل – نادين السلعاوي من فريق الأهلي
ميرال أشرف – نورهان أحمد – فريدة مدحت من فريق الشمس 
رضوى سالم – ريم هشام من فريق الجزيرة
ريم أسامة السعيد من فريق سموحة 


ويضم الجهاز الفني كلًا من: المدير الفني ايهاب الألفي – عمرو عاصم مدرب عام –مساعد مدرب محمد شوقي – أسماء العقباوي طبيبة – آلاء خالد إداري – عمرو زاهد حكم مرافق.

الاتحاد المصري سموحة منتخب مصر السلة مصر

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