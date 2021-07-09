" أيفر جيفين" لم تغادر بورسعيد .. تعرف على السبب

أكدت مصادر ملاحية، استمرار توقف سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، في بورسعيد بالقرب من مدخل قناة السويس، رغم صدور قرار المحكمة الاقتصادية برفع الحجز التحفظي للسفينة واستئناف رحلتها البحرية نحو ميناء روتردام بهولندا.



وكشفت المصادر في تصريحات خاصة، سبب استمرار توقف " أيفر جيفين" ببورسعيد، إلي اليوم الجمعة، مؤكدة تقدم طاقمها البحري بطلب رسمي لهيئة قناة السويس، قبل أيام، للتوقف فى الغاطس ببورسعيد للكشف على قاع السفينة وبعض الإصلاحات والحصول علي شهادات سلامة عبور بدونها لن تتمكن من دخول ميناء روتردام.



أشارت المصادر إلي التنسيق مع ميناء بورسعيد ومكتب الحركة فى إسماعيلية، حيث تم اختيار مكان المخطاف.



وغادرت يوم الأربعاء الماضي، منطقة البحيرات الكبري بالمجرى الملاحي لقناة السويس، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، لكنها بحسب المصادر ما زالت موجودة في بورسعيد.

كما كشفت المصادر أن الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت أمس الأربعاء من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية -مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

وكانت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين"، والتي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، تحركت الأربعاء من مقر احتجازها في البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، وعبرت المجرى الملاحي استعدادا لاستئناف رحلتها بعد 106 أيام للتوقف في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجيفن" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي، إلى غادرت الأربعاء المجرى الملاحي.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.



