عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجاز تاريخي.. طلاب هندسة المنصورة يطلقون أول روبوت مصري للخدمة الطبية| فيديو

إطلاق أول روبوت مصري
إطلاق أول روبوت مصري للخدمة الطبية biomix

قدم فريق  من طلاب كلية هندسة المنصورة والحاصل على المركز الأول في البطولة العربية للروبوتات، أولى التجارب العملية للروبوتات الطبية biomix بداخل المركز الطبي بالقاهرة الجديدة.

 صاحبت التجربة الأولى للروبوت حفاوة كبيرة من الطاقم الطبي بداخل المركز، داعمين للفكرة، وآملين بسرعة تطبيقها بداخل القلاع الطبية. 


وصرح المهندس أحمد السداوي بأن biomix المكون من عدة منتجات يمثل أهمية كبيرة في المجال الطبي، وأنه لا غنى عن هذه المنتجات في المستشفيات فإنه يوفر الوقت والمجهود، ويساهم في الحماية من السرطان.

الفريق من كلية الهندسة قسم الهندسة الطبية والحيوية جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية والدكتور محمود سعفان والمهندس احمد السداوي والمهندس حسام بلحة . 


يتكون الفريق من أحمد حماد ومحمد سعد الظريف وهديل دياب وأحمد شفيق جاد وعبد الحميد سمير وأحمد أسامة شعبان ومحمد المحمدي الغمراوي ومحمود مجدي.

 

WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.04 PM
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.04 PM
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.05 PM (1)
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.05 PM (1)
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.05 PM (2)
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.05 PM (2)
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.05 PM
WhatsApp Image 2021-07-09 at 5.20.05 PM
المنصورة روبوت biomix هندسة المنصورة التجارب العملية للروبوتات السرطان

ترشيحاتنا

الوصايا العشر من التعليم للطلاب قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة

أفغانستان| تفاصيل اشتباكات طالبان والقوات الحكومية في قندهار

العوضي يرد علي اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها: زوجتي خط أحمر

إنجاز تاريخي.. طلاب هندسة المنصورة يطلقون أول روبوت مصري للخدمة الطبية| فيديو

الوضع يزداد سوءًا.. تونس تخوض حربًا مستعصية ضد كورونا

فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لبرامج تدريب وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

حركة طالبان تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف .. كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ