إنجاز تاريخي.. طلاب هندسة المنصورة يطلقون أول روبوت مصري للخدمة الطبية| فيديو

قدم فريق من طلاب كلية هندسة المنصورة والحاصل على المركز الأول في البطولة العربية للروبوتات، أولى التجارب العملية للروبوتات الطبية biomix بداخل المركز الطبي بالقاهرة الجديدة.

صاحبت التجربة الأولى للروبوت حفاوة كبيرة من الطاقم الطبي بداخل المركز، داعمين للفكرة، وآملين بسرعة تطبيقها بداخل القلاع الطبية.



وصرح المهندس أحمد السداوي بأن biomix المكون من عدة منتجات يمثل أهمية كبيرة في المجال الطبي، وأنه لا غنى عن هذه المنتجات في المستشفيات فإنه يوفر الوقت والمجهود، ويساهم في الحماية من السرطان.

الفريق من كلية الهندسة قسم الهندسة الطبية والحيوية جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية والدكتور محمود سعفان والمهندس احمد السداوي والمهندس حسام بلحة .



يتكون الفريق من أحمد حماد ومحمد سعد الظريف وهديل دياب وأحمد شفيق جاد وعبد الحميد سمير وأحمد أسامة شعبان ومحمد المحمدي الغمراوي ومحمود مجدي.

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