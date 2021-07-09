بالفيديو.. العاصفة إلسا تغرق شوارع نيويورك

هطلت أمطار غزيرة على مدينة نيويورك الأمريكية، ما تسبب في فيضانات وغرق عدد كبير من الشوارع وبعض محطات المترو، ما تسبب في عرقلة حركة الركاب، مع وصول العاصفة إلسا نحو المدينة.
وتعرضت مناطق كبيرة في نيويورك ونيوجيرسي لفيضانات كبيرة منذ يوم أمس الخميس، حيث تسببت العاصفة إلسا في هطول أمطار غزيرة للغاية في فترة قصيرة، شلت عمل أنظمة الصرف.
كما حثت الرئيسة المؤقتة لهيئة النقل في مدينة نيويورك، سارة فاينبرج سكان المدينة على عدم مغادرة منازلهم إذا أمكن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد غرق الشوارع وارتفاع المياه إلى مستويات قياسية امتدت إلى شبكة مترو الأنفاق، حيث اضطر بعض الركاب للسباحة من أجل الخروج.
وتوقع خبراء أن تتعرض نيويورك لموجة أخرى من الأمطار الغزيرة تزامنا مع مرور العاصفة الاستوائية "إلسا" عبر المنطقة.
وكانت العاصفة إلسا قد ضربت بالفعل مناطق في فلوريدا وجورجيا، ما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل، وفقا لصحيفة "الجارديان".
وقال خبراء الأرصاد إن رياح العاصفة إلسا بلغت سرعتها القصوى المستدامة 80 كيلومترا في الساعة.
وتسببت الأمطار الغزيرة في شلل مروري بمدينة نيويورك، تزامنا مع ارتفاع قوة العاصفة إلسا لتصبح إعصارا من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا.
فيما طالب مسؤولو المدينة باتخاذ إجراءات مختلفة لتحدث محطات مترو الأنفاق وأنظمة الصرف، ووضع خطة للحماية من الفيضانات على طول ساحل نيويورك.