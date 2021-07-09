بالفيديو.. العاصفة إلسا تغرق شوارع نيويورك

هطلت أمطار غزيرة على مدينة نيويورك الأمريكية، ما تسبب في فيضانات وغرق عدد كبير من الشوارع وبعض محطات المترو، ما تسبب في عرقلة حركة الركاب، مع وصول العاصفة إلسا نحو المدينة.

وتعرضت مناطق كبيرة في نيويورك ونيوجيرسي لفيضانات كبيرة منذ يوم أمس الخميس، حيث تسببت العاصفة إلسا في هطول أمطار غزيرة للغاية في فترة قصيرة، شلت عمل أنظمة الصرف.

كما حثت الرئيسة المؤقتة لهيئة النقل في مدينة نيويورك، سارة فاينبرج سكان المدينة على عدم مغادرة منازلهم إذا أمكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد غرق الشوارع وارتفاع المياه إلى مستويات قياسية امتدت إلى شبكة مترو الأنفاق، حيث اضطر بعض الركاب للسباحة من أجل الخروج.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 #TaxTheRich (@PaulleeWR) July 8, 2021

وتوقع خبراء أن تتعرض نيويورك لموجة أخرى من الأمطار الغزيرة تزامنا مع مرور العاصفة الاستوائية "إلسا" عبر المنطقة.

#HappeningNow Traffic Advisory, please avoid the Major Deegan Expressway in the v/o 179th Street due to severe flooding. #NYPD SRG is conducting rescue operations utilizing a barrier truck to remove stranded motorists from their vehicles. pic.twitter.com/wZnil61zqV — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) July 8, 2021

وكانت العاصفة إلسا قد ضربت بالفعل مناطق في فلوريدا وجورجيا، ما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل، وفقا لصحيفة "الجارديان".

This is the Major Deegan Expressway in NYC after a vicious downpour a short while ago. pic.twitter.com/cJVYGsiTAo — NYC Scanner (@NYScanner) July 8, 2021

وقال خبراء الأرصاد إن رياح العاصفة إلسا بلغت سرعتها القصوى المستدامة 80 كيلومترا في الساعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في شلل مروري بمدينة نيويورك، تزامنا مع ارتفاع قوة العاصفة إلسا لتصبح إعصارا من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا.

فيما طالب مسؤولو المدينة باتخاذ إجراءات مختلفة لتحدث محطات مترو الأنفاق وأنظمة الصرف، ووضع خطة للحماية من الفيضانات على طول ساحل نيويورك.