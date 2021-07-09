باحث مصري يكشف خطورة سلالة المتحور دلتا.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عبد الله الباحث المصري ومدرس الأمراض الصدرية في كلية طب جامعة قناة السويس، مشارك في بحث علمي نُشر في مجلة «لانسيت» العلمية، وشارك في التجارب السريرية لعلاج هولندي جديد لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مهما كانت السلالة، خطورة السلالة المتحورة دلتا.

وقال عبد الله خلال حديثه مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" سلالة دلتا، سريعة الانتقال بين الناس، إضافة إلى أنها شديدة العدوى وتسبب تدهورا سريعا في حالة المريض، موضحا: «أعتقد ممكن تكون وصلت مصر، بس معرفش بصراحة هل وصلت أم لا، ولكنها سوف تكون الأكثر انتشارًا في الموجة الرابعة، وهو ما اضطر شركة فايزر لإعطاء جرعة ثالثة للذين يحصلون على اللقاح لمواجهة سلالة دلتا، ومن الواضح أن اللقاح بيجيب نتيجة ويقلل دخول المستشفيات».

ونوه إلي أنه كان يعمل طبيبًا زائرًا في مستشفى جامعة أمستردام، ويعمل باحثًا أيضًا، وفكر زملاؤه في تجربة أحد العقاقير المخصصة لعلاج سرطان الدم على مرضى «كوفيد - 19»، وبدأوا في تجميع المرضى وتقديم العلاج لهم، بعد الحصول على إذنهم، ووصل عددهم إلى 400 مريض، وشارك في البحث 13 مستشفى على مستوى هولندا كلها.



وأضاف عبد الله، أن التجربة نجحت، ونُشرت منذ حوالي 6 شهور، وكانت نتائجها جيدة جدًا، والأيام التي احتاجها المريض للبقاء على جهاز تنفس وفي غرف الرعاية الفائقة كانت أقل، مشددًا على أنهم حاليًا في مرحلة اعتماد هذا العقار كعلاج لمتلازمة فشل الجهاز التنفسي التي تصاحب الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذا الدواء جيد جدًا، وأعراضه الجانبية قليلة، ويمكن تجربته في مصر.

وتابع مدرس الأمراض الصدرية في كلية طب جامعة قناة السويس أنه لتجربة هذا العقار في مصر يجب عرض هذا الأمر على اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ويمكن ضم مصر للتجارب، خاصة أنهم طلبوا منه دخول مصر في التجربة، ولكن نظرًا لصعوبة نقل اللوجيستيات إلى مصر لم تدخل الأخيرة التجربة.



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الصحة العالمية: جميع لقاحات "كورونا" المعتمدة فعالة ضد متحور "دلتا"

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور "دلتا".

وأضاف المنظري - خلال مؤتمر صحفي /، عبر تقنية الفيديو، حول آخر مستجدات الجائحة وأوضاع التحورات والتطعيم والإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاحتفال بعيد الأضحى - أن السبب الرئيسي لإحجام الناس عن تلقي اللقاح هي المعلومات المغلوطة عن اللقاحات.

وأوضح أنه تم عمل اتفاقيات مع وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن هناك إرشادات أصدرتها منظمة الصحة العالمية يجب اتباعها خلال موسم الحج، واتخاذ التدابير الاجتماعية عند ذبح اللحوم، فضلا عن عدد من النصائح للأفراد لتوخي الحذر عند التجمعات.

من جهته.. قال الدكتور إيفان هوتن مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط: "إن جميع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متغير دلتا، ولا بد أن توافق جميع الدول على جميع اللقاحات التي وافقت عليها المنظمة، ويجب أن تضع الدول تلقي اللقاح شرطا للسفر".

وأشار إلى أنه لا توصي المنظمة بتلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا، ولكن يتم إعطاء الجرعات التي اعتمدتها المنظمة فقط، مؤكدة أن متحور "دلتا" أصاب 13 دولة بإقليم شرق المتوسط وهذا المتغير يهدد دول العالم.