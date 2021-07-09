مفيد عاشور: دراستي للهندسة ساعدتني كثيرا في التمثيل

قال الفنان مفيد عاشور، إن الغرور آفة أي مبدع وليس في مجال الفن فقط، ودائما ما يكون ممزوجا بعدم الوعي، مشيراً إلى أنه عمل مع نجوم كبار مثل محمود مرسي، وأحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وكانوا في غاية التواضع والبساطة.

وأضاف مفيد عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه لم يمثل بالشكل المطلوب، ولديه نهم في التمثيل، قائلا:" هستعين بمقولة مصطفى كامل وأغيرها لو لم أكن ممثلا لودت أن أكون ممثلا، ووالدي أصر على دخولي كلية الهندسة".

وأكمل مفيد عاشور، أن دراسته في كلية الهندسة نظمت حياته بشكل كبير، بالإضافة إلى دراسته لعلم النفس، مشيراً إلى أنه يحب التمثيل للغاية، ولذلك قرر التقدم للمعهد العالي للسينما بعد انتهاء دراسته في الهندسة.

في سياق أخر، قال الفنان مفيد عاشور، إن التعليم فن وليس كلاما يقال فقط، مضيفا:" الممثلون في مسلسل لعبة نيوتن عظماء وعلى رأسهم محمد ممدوح ومحمد فراج ومنى زكي وسيد رجب ".



وأضاف في حواره مع الفنانة منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مخرج يضيف للممثل وهناك مخرج يخصم من رصيد الممثل، ولكن الممثل الجيد يضيف للدور أيا كان طبيعته ".

وتابع مفيد عاشور :" هناك حلقة مفقودة الآن ما بين الجيل السابق والجيل اللاحق، وتلك الحلقة المفقودة في اتساع مستمر ولا يوجد تواصل بين الأجيال حاليا ".



وأكمل مفيد عاشور :" الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصا محترما وودودا جدا ومحمود ياسين وجه لي كلاما في منتهى الروعة وكان شهادة اعتز بها في مسيرتي الفنية، وقال لي أول لما تدخل البلاتوه سلم على الناس كلها ولازم تكون علاقتك بكل الناس في البلاتوه إنسانية جيدة لأن أول رد لتمثيلك المتواجدين في البلاتوه ".

