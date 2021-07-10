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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أهالي قرية كفر أبورقبة فى أشمون يشكون من انعدام معظم الخدمات

صدى البلد

يعيش أهالي قرية كفر أبو رقبة مركز أشمون فى محافظة المنوفية، معاناة بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات سواء الصحية أو انعدام الصرف الصحي ومركز الشباب.


ويقول هانى محمد الأهالي فى رسالة لخدمة " بين الناس " التى يقدمها موقع " صدى البلد ": "منذ زمن بعيد ونحن نعاني من عدم وجود وحدة صحية أو مركز طبي بالقرية أسوة بالقرى المجاورة، خصوصا أن القرية بعيدة كل البعد عن مركز أشمون التابعة له، فإذا وقع ظرف طارئ ليلا لا ملجأ ولا سبيل لنا إلا نقل المريض على وجه السرعة للمستشفى العام بأشمون لتقديم الرعاية اللازمة له علاوة على المسافة الكبيرة التي تتخطى الـ15 كيلو مترا بين القرية والمدينة".


وأضاف : "معظم القرى المجاورة لديها مركز شباب ليمارسوا فيه الرياضة إلا قريتنا، وهذا من أحد أهم أسباب انحراف الشباب، فبدلا من لجوء الشاب لممارسة الرياضة يأخذ مسارا آخر كالتدخين أو ما شابه ذلك ويساعده على ذلك عدم توافر أقل الإمكانيات له وهي تواجد مركز شباب يمارس فيه الرياضة".


وتابع : "عدم تواجد وحدة صحية في القرية أمر غير مقبول نهائي لأن القرية عدد سكانها في تزايد مستمر ولا بد من وجود وحدة صحية لتقديم الخدمات الطبية لهم ورعاية الأطفال".


وأكد أن "المسافة بين القرية والمدينة كبيرة للغاية وبعد أذان المغرب يكون شبه مستحيل الانتقال للمدينة إلا لمن يمتلك سيارة خاصة، فوقوع أمر طارئ ليلا لأحد الأفراد وحاجته للمستشفى تضطرنا لنقله للمستشفى العام في المدينة والأمر سيختلف كثيرا في حالة وجود وحدة صحية بالقرية".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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