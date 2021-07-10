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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريند x خبر.. لقطات جديدة من عقد قران هاجر احمد.. صلاح عبدلله يروي تفاصيل أخر مكالمة مع جيهان السادات

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

لقطات جديدة من عقد قران الفنانة هاجر أحمد .. شاهد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعقد قرانها مساء اول أمس الخميس، ونشر ت عدة صور لها مع زوجها احمد الحداد  من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.


وعلقت هاجر احمد علي الصور قائلة   :8/7/2021 ،  شكراً للفريق الرائع وراء هذه الصور .

 

 | صلاح عبد الله يروي تفاصيل أخر مكالمة مع جيهان السادات

نعي الفنان صلاح عبد الله، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح امس الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.


وكتب صلاح عبد الله  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": اول تليفون قدرت ارد عليه من غرفتي بدار الفؤاد بعد اصابتي بالجلطة الدماغية في 2010 كان من السيدة الفاضلة # جيهان السادات ارجوكم الفاتحة و الدعاء.

 

بالمايوه.. شاهد ريهام أيمن في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صور جديدة  وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام بإطلالة صيفية جذابة مرتدية مايوة ، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

شاهد| فيفي عبده في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جذابة  ، ولفتت  الأنظار بمكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، وأحمر الشفاه باللون البينك.

هنا شيحا تنعي جيهان السادات بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة هنا شيحا ، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح امس الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.


وكتبت هنا شيحا  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": انا للة و ان الية راجعون ، وداعا السيدة جيهان السادات .

موجز السوشيال ميديا أخبار المشاهير على السوشيال ميديا عقد قران الفنانة هاجر أحمد صور فيفي عبدة السيدة جيهان السادات صلاح عبدلله الفنانة ريهام ايمن هنا شيحا وفاة جيهان السادات

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