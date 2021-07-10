شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحدي بين شاب سعودي واللاعب الفرنسي الشهير «بافتيمبي جوميز» لاعب فريق الهلال.

داخل أحد الكافيهات في السعودية، كان لاعب فريق الهلال، الفرنسي «بافتيمبي جوميز» يبس برفقة زميله «محمد كنو»، عندما تحداهم شاب سعودي على فتح رمز قفل (باسورد) هاتف مهاجم الهلال الشهير.

أخبر الشاب السعودي جوميز بأنه يستطيع قراءة أفكاره ومعرفة رمز القفل، مما يمكنه من فتح الهاتف بسهولة، وبالفعل تمكن الشاب بحركة يد من فتح هاتف اللاعب الفرنسي.

قفز جوميز من على كرسيه واقفًا من هول المفاجأة وهو يضحك واصفا الشاب السعودي بأنه "مجنون"، لكن الشاب استمر في إظهار قدراته ليفاجئ لاعب الهلال مرة أخرى.

فقد تحداه أن يفتح الهاتف مرة أخرى ولكن ببصمة الوجه وبالفعل نجح في فتحه، هنا شعر جوميز بالخوف وهرب سريعا من المكان وسط ضحكات الحاضرين.

https://www.tiktok.com/@salehalobidy/video/6982686242303528193?sender_device=mobile&sender_web_id=6983042364110521858&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0