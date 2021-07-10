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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد تعقيم لجان الامتحانات

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط على لجان الامتحانات وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجمعات لأهالي طلاب الثانوية العامة بمحيط اللجان في القليوبية

بالصور.. تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

 وشهدت مدارس أسيوط حالة من التأهب والاستعداد الامنى والصحي لاستقبال الطلاب من خلال منظومة تعقيم وتطهير لمنع انتقال العدوي بين الطلاب. 
في ذات السياق أكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنتهاء  كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى للعام 2020-2021.,والتى ستبدأ يوم الأحد 11 من الشهر الجارى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وكيل الوزارة امس الجمعة برؤساء لجان إمتحان الثانوية العامة وذلك بقاعة الإجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بأسيوط  بحضور محمد إبراهيم دسوقى وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وذلك لمناقشة آليات العمل والاستعداد لعقد ‏امتحانات الثانوية العامة للعام 2020-2021.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات, واتباع التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا”.

وأكد وكيل الوزارة على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم

وذكر وكيل الوزارة أنه يسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة الإمتحان دون آية إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة عليه مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان

وفى سياق متصل أشار محمد إبراهيم الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته  وغرفة عمليات المحافظة  لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات
و لفت وكيل المديرية إلى  جاهزية جميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية مشددًا على ضرورة توزيع الكمامات علي الطلاب قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول وتسليمهم أكياس الجل المعقم وأغطية الأحذية ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف عن المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان
وأشار عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام  إلى الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها( 98 لجنة 69لجنة إلكترونى ,و29لجنة ورقى ) منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن موزعة على مختلف الإدارات التعليمية  فضلا عن تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان وتشمل 3 استراحات بمدينة أسيوط و2استراحة بكل إدارة تعليمية إحداهما سيدات والأخرى رجال كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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