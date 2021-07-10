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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل ضد الإرجنتين.. ميسي أمام عقدة الطفولة

ميسي
ميسي

تتجه الأنظار إلي ملعب ماراكانا حيث يستضيف نهائي بطولة كوبا أمريكا بين البرازيل صاحب الأرض والجمهور ومنافسه الأرجنتين.  

وتعول الجماهير الارجنتينيه علي نجمها الاول ليونيل ميسي لفك عقدة تحقيق البطولات القارية حيث كان اخر بطولة يتوج بقال التانجو عام 1993.

وعاش ميسي كأرجنتيني ظروف صعبة منذ أن كان عمرة 6 سنوات حيث فشل منتخب بلاده في تحقيق لقب بطولة كوبا أمريكا واستمرت عقدة البطولة معه كلاعب كرة قدم 3 مرات .

النهائي الأول لـ ميسي كان ضد البرازيل عام 2007، في بطولة كوبا أمريكا، وانتهى خسارة التانجو بثلاثية نظيفة.

ميسي خسر النهائي الثاني رفقة الأرجنتين في 2015، على يد تشيلي، حيث انتهي الوقت الأصلي والإضافي بركلات الترجيح، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح، ويفوز منتخب تشيلي.

النهائي الثالث لـ ميسي مع الأرجنتين كان عام 2016، ضد تشيلي أيضا، وأعاد التاريخ نفسه، بانتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبين لركلات الترجيح، لكن ميسي تسبب في خسارة منتخب بلاده أمام تشيلي، بإهداره ركلة ترجيح.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين

تقام مباراة البرازيل ضد الارجنتين في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل يوم غدا الاحد وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 Max.

ذكريات أخر بطولة كوبا أمريكا حققها الارجنتين 

حقق منتخب الارجنتين اخر مرة منذ 28 عاما وذلك بعد الفوز علي المكسيك بنتتيدة هدفين مقابل

احتل منتخب الارجنتين المركز الثاني في جددول ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة برصيد 4 نقاط من فوز وحيد علي بوليفيا وتعادلين امام المكسيك وكولومبيا

في دور ربع النهائي حقق منتخب الارجنتين الفوز علي البرازيل بركلات التركيح ثم الفوز علي كولومبيا في نصف النهائي

تشكيل الارجنتين في بطولة 1993 

غويكوتشيا ، فاسكيز ، ألتاميرانو ، باسوالدو ، ريدوندو ، روجيري ، مدينا بيلو ، فرانكو (جيه باسوالدو) ، باتيستوتا ، سيميوني ، جوروسيتو ، كاسيريس ، ايسلس ، كرافيوتو ، بوريلي ، غارسيا زاباتا  ، أكوستا ، زامورا ، رودريغيز ، سكوبوني ، مانكوسو بينما كان المدرب: باسيلي

كوبا أمريكا ميسي البرازيل الأرجنتين تشيلي

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