دراسة تكشف أعراض الإصابة بمتلازمة كورونا الطويلة

تعانى الفنانة دلال عبد العزيز من أعراض كورونا طويلة الأمد مما أدى إلى احتجازها في المستشفى حتى الآن ويجهل كثيرون من مصابي كورونا ماهية متلازمة فيروس كورونا الطويلة أو متلازمة ما بعد 19 COVID ولكن يمكن تعريفها بأنها استمرار للأعراض بعد الشفاء من الفيروس التاجي.

ووفقًا للدراسات، يمكن أن يؤثر فيروس كورونا الطويل على الرجال والنساء من مختلف الأعمار - حتى أولئك الذين أصيبوا بعدوى بدون أعراض أو لم يكونوا على علم مطلقًا بالإصابة بالعدوى في المقام الأول.

وأفادت الدراسة لموقع timesofindia بأنه قد تكون هناك مخاطر لاستمرار الأعراض خطيرة بالنسبة لشخص تم نقله إلى المستشفى أو خاض معركة طويلة، والتي كانت سمة شائعة خلال الموجة الثانية، لذلك بينما يواصل الأطباء التأكيد على أن الاختبار السلبي قد لا يكون النهاية الحقيقية للمعركة.

نادرًا ما تتطلب الإصابة بمرض كوفيد الطويل والعديد من الأعراض المزمنة التي تصيب ما بعد كورونا رعاية إضافية والراحة وأحيانًا عناية طبية، لذلك إذا كنت شخصًا تعافى مؤخرًا من الفيروس، فإن هذه العلامات والأعراض المحتملة يمكن أن تحدد ما إذا كان ما تعاني منه هو في الواقع COVID طويل:

1- الألم العضلي

يمكن أن يكون الألم العضلي والألم من أعراض الالتهاب عند الإصابة بالعدوى، بينما في المتوسط ​​ يستغرق الألم والالتهاب 3-4 أسابيع حتى يهدأ، يمكن أن يصيب الألم المزمن الناجين أسابيع بعد الشفاء، ويبطئهم.

تشمل أكثر أشكال الألم شيوعًا التي يمكن أن تظهر آلام الظهر، وتيبس المفاصل، وآلام العضلات، وآلام الجسم، والتي يمكن أن تصبح شديدة إذا حاول الشخص القيام بشيء ما. تقول الدراسات أن التهاب الأعصاب وأعراض الألم يمكن أن يشعر بها ما يصل إلى 20٪ من الناجين.

2- ضيق التنفس

يُحسب ضيق التنفس أو صعوبة التنفس من أعراض كورونا COVID-19 الخطيرة ، وهناك احتمالات، بالنسبة للمرضى الذين عانوا من مستوى معين من تورط الرئة أثناء الإصابة بـ COVID-19 (وهو مظهر شائع لمتغير دلتا)، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للشفاء الكامل للجهاز التنفسي ، وبالتالي يمكن أن تستمر أعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر وضيق التنفس لفترة من الوقت.

3- الإصابة بضغط الدم

لقد أثبتت دراسات متعددة الآن أن كورونا COVID الطويل يمكن أن يزعج أيضًا عمليات الجسم الحيوية، ويمكن أن يظهر الالتهاب المستمر في الجسم على شكل ارتفاع في مستويات ضغط الدم، وقراءات سكر عالية، حتى بالنسبة لشخص لم يكن لديه مشكلة من قبل.

كان هناك ارتفاع عرضي في الكوليسترول الجديد وحالات مرض السكري التي تسببها كورونا في جميع أنحاء العالم.

4- مشاكل الجهاز الهضمي

في حين أن السعال المستمر وضيق التنفس من السمات الشائعة، فإن الأطباء يسلطون الضوء أيضًا على المرضى حتى لا يتجاهلوا أعراضًا مثل الحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي وآلام المعدة والغثيان لأسابيع أو شهور بعد الشفاء من الفيروس.

وذلك لأن الفيروس يمكن أن يؤثر على الخلايا على طول الجهاز الهضمي ويعطل الوظيفة. يمكن أن تحدث العديد من هذه المشكلات، مثل سوء الهضم وفقدان الشهية أيضًا بسبب الأدوية الثقيلة، والتي قد يؤثر بعضها أيضًا على وظائف الكبد والكلى.