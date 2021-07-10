مع بداية امتحانات الثانوية العامة.. كيف تقي نفسك من فيروس كورونا؟

مع بداية أمتحانات الثانوية العامة يشعر الكثير من أولياء الأمور و الطلاب بالخوف و القلق من الإصابة بـ فيروس كورونا خلال التواجد داخل لجان الثانوية العامة .

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ينبغى منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالى أمام لجان الامتحان لمنع انتشار فيروس كورونا.

أضاف مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك بعض النصائح لـ حماية الطلاب و المراقبين و العاملين فى لجان أمتحانات الثانوية العامة من فيروس كورونا..



- تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

-قياس درجة حرارة الطلاب والقائمين على الامتحانات قبل دخول اللجان

-المرور بالبوابات الإلكترونية المعقمة قبل دخول لجان الامتحانات، وفرت الدولة جميع أدوات التعقيم والتطهير في لجان امتحانات الثانوية العامة.

- تطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان ولن تزيد سعة اللجنة عن ٢٠ طالبا ،وتم تجهيز غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية تحتويان على المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية،ولن يتم السماح بدخول أي طالب مصاب بفيروس كورونا لجان الامتحان.

نصائح لطلاب الثانوية العامة للوقاية من فيروس كورونا



قدم خبير المناعة مجدي بدران، بعض النصائح التي يجب على طلاب الثانوية العامة مراعاتها عند دخول الأمتحانات.



- ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية

- عدم تداول الأدوات والمستلزمات الامتحانية بين الطلاب داخل لجان الامتحان.

- يفضل استخدام الكمامة فى المنزل خلال المذاكرة للتعود على استخدامه خارج المنزل فى المواصلات و المدارس خاصة فى لجان الامتحانات.

-تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية باستمرار ،خاصة قبل امس الأنف أو الفم أو العين .

-الابتعاد الاجتماعى فى الأسانسير و الدرج و الطريق و عند التواجد فى المدرسة.

-لا تخرج من المنزل إذا كنت تشعر بأنّك مريض، وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، اطلب العناية الطبية،علاج أى مرض مزمن و على مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج و جلب البخاخات الموسعة للشعب معهم فى لجان الامتحانات ، وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضاً لأن علاج حساسية الأنف يحسن من الأداء فى الامتحانات

-التفاؤل و عدم التوتر ، فالدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للوقاية من فيروس الكورونا ، و لن نتوقف عن العمل والإنتاج والتقدم بسبب أى عوائق أو كوارث، غياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذى يقلل المناعة .

-التغذية الجيدة ، لأنها تعزز المناعة ، و تمكن الطالب من المذاكرة و التفوق

-شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش ، فالعطش يقلل من التركيز

-النوم مبكرا ، 8 ساعات ، وعدم السهر ، فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة

-ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسيجين و التغذية للمخ ، وإن تعذر ذلك فالمشى خلال المذاكرة من أفضل أنواع الرياضة.

