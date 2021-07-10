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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير مناعة ينصح طلاب الثانوية العامة بهذه الأطعمة مع بداية الامتحانات

صدى البلد

مع بداية امتحانات الثانوية العامة يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز والحفظ.

 

وفي السياق، قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تعزيز الذاكرة والحفظ واسترجاع المعلومات يحتاج إلى تناول الأسماك، والفول السودانى أو المكسرات، وشرب الماء بوفرة، وتناول البيض والموز والشوفان أو الخبز الأسمر كل هذه الأطعمة ضرورية لـ طلاب الثانوية العامة.

 

وأضاف “بدران”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الموز يبعث على النشاط ويحسن الصحة العامة ويمحو الإحساس بالتعب،  ويعتبر وجبة سريعة مغذية من الممكن الاعتماد عليه كوجبة خفيفة خارج المنزل، حيث توفر طاقة سريعة عالية الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن ، كما أن  الموز يهدئ من روع الطلبة كونه غنيا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، لذا ينصح طلاب الثانوية العامة بضرورة تناوله.

 

وتابع “يوفر الموز أيضا التريبتوفان الحمض الأمينى المهم الذى يجلب الراحة والاسترخاء وتحسين المزاج، وله دور كبير فى تنظيم عملية النوم والمزاج والشهية ، الموز وجبة سريعة للطلبة به كربوهيدرات 22%، ويعد أفضل فاكهة على الأرض لثراءه بالكربوهيدرات سهلة الهضم حلوة الطعم، كما يحتوى على نشويات 5%، وثلاثة أنواع من السكر الطبيعى 12%، كمصدر سريع للطاقة هى السكروز والفركتوز سكر الفواكه والجلوكوز”.

 

وأشار خبير المناعة إلي أن يتأثر المخ بالعناصر الغذائية عن طريق إنتاج ما يسمى بالموصلات العصبية،  تؤثر في الذكاء والتفكير والإبداع والمزاج والقدرة على الاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومات وتذكر واسترجاع المعلومات المختزنة بالمخ و مساعدة الإنسان على التعلم. 

 

وأكد أنه عند نقص أو عدم توازن هذه الموصلات العصبية يعانى الإنسان من الاكتئاب أو قلة التركيز أو ضعف الذاكرة، لإنتاج الموصلات العصبية يحتاج المخ إلى التغذية الجيدة التى توفر له الأحماض الأمينية و الفيتامينات و المعادن و الأحماض الدهنية غير المشبعة و السكر بمستوى معتدل فى الدم .

 

وأوضح أن تناول الأسماك يرتبط بتحسين الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم وتقليل معدلات التدهور المعرفي، وقارن بين الدول المتقدمة والمتأخرة فى العالم ستجد تناول الأسماك من نصيب الدول المتقدمة.

 

واستطرد "بشكل عام، تعتبر الأسماك الدهنية غذاء ممتازًا لكفاءة المخ، الأسماك الدهنية هي مصدر غني بأوميجا 3، كما تلعب 3 أدوار هامة في شحذ الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، وحماية الذاكرة من التدهور. فأوميجا ٣ ضرورية للحفاظ على وظائف المخ الطبيعية طوال الحياة،  وهى من مكونات أغشية خلايا المخ ، مما يحافظ على سلامة غشاء الخلية ويسهل التواصل بين خلايا المخ .

 

تابع: الوجبات الخالية من أحماض أو ميجا 3 الدهنية ، تؤثر سلباً على التعلم والذاكرة والذكاء .في كبار السن ، ترتبط  المستويات المنخفضة من اوميجا٣ في الدم بصغر حجم المخ ، وهذه علامة تدل على  تسارع شيخوخة المخ ، يمكن لأوميجا 3 أن تنتقل بسهولة عبر غشاء خلية المخ وتتفاعل مع الجزيئات المرتبطة بالحالة المزاجية داخل المخ،  تعتبر أوميجا ٣ بمثابة مضادة للالتهابات مما قد  يساعد في تخفيف القلق.

 

وأشار إلى أن الفوسفور منشط للقوى الفكرية والجسمية، ومصادره الغذائية هي  البيض والسمك، محذرا من نقص اليود لأنه يخفض القدرات الذهنية، ويسبب بطء النمو المعرفي والحركي ،  و انخفاض التحصيل الدراسى، والإحساس بالتعب، كما أن نقص اليود من أسباب التخلف العقلى وبطء النمو المعرفى والحركى، وانخفاض التحصيل الدراسى والإحساس الدائم بالتعب،  مصادره  هى أسماك التونة والرنجة ، السردين، الأناناس، المشمش ، وملح الطعام المزود باليود .

 

وأضاف أنه يفضل تناول خمس وجبات غذائيه متوازنة كماً و نوعاً خفيفة سهلة الهضم لأن التوتر العصبي مع الامتحانات يقلل من  العصارات الهاضمة. 

 

وأوصى خبير المناعة بضرورة شرب الماء  والسوائل الطبيعية بوفرة خاصة فى لجان الامتحانات، لأن  فقدان السوائل سبب شائع للشعور بالتعب نتيجة بطء الدورة الدموية  خاصة فى المخ وبالتالى أكسيجين أقل.

 

 فيتامينات لـ طلالب الثانوية العامة 

 

كشف خبير المناعة مجدي بدران عن عدة فيتامينات ضرورية لـ طلاب الثانوية العامة، كان أبرزها ..

 -فيتامين ب1 هو فيتامين ضد النسيان ، و يوجد في الحبوب والمكسرات والخميرة و البليلة. 

 

-فيتامين ب 2    نقصه شائع و يؤدى الى  ضعف الذاكرة، و يوجد في الخميرة  والأسماك والخضروات الخضراء والفواكه و القمح  .

 

 -فيتامين ب 3 ينشط الذاكرة ، و يتواجد فى  القمح  و اللحوم . 

 

-فيتامين ب12 هام للمخ والأعصاب ، و يوجد في اللحوم والجبن والبيض والقمح .

 

 -فيتامين هـ مضاد للأكسدة يحمى خلايا المخ من التدمير،و يوجد في المكسرات  والبيض . 

 

-فيتامين سى مضاده للأكسدة ، و يتوفر فى الجوافة و الليمون  والفلفل  والكيوى والبرتقال ، فيتامين سى يعزز المناعة ،ويحمى خلايا المخ من التدمير بفعل الشوارد الحرة والملوثات البيئه.

 

-الكولين ضرورى للحفاظ على الذاكرة،  و يتوفر فى صفار البيض . 

 

-الكالسيوم هام لكفاءة الاعصاب والعضلات ، و أهم مصادره منتجات الألبان  . 

 

-البوتاسيوم  مهدئ هام للأعصاب  ، و يتوفر فى اللحوم و اللبن والبيض والفواكه.

 

-الزنك يخلص المخ من السموم  و نقصه يؤدى الى ضعف الذاكرة،و يوجد في الأسماك و اللحوم الحمراء و الطيور المنزلية والحبوب والمكسرات.

طلاب الثانوية العامة الاطعمة الصحية فيتامينات لـ طلالب الثانوية العامة الأسماك الدهنية خلايا المخ

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