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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل

جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف

تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من كورنيش النيل بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش،بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الجزء العلوي من المنطقة بطول 5كم، وذلك بحضور المهندس ناصر فراج  مدير عام الطرق والنقل  والمسؤولين القائمين على أعمال تنفيذ المشروع.

حيث ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي والمدى الزمني المقرر للانتهاءمن المشروع الذي يتم تنفيذه بطول 1500متر في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية،حيث تتم حالياً أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام"لاند سكيب"وتشطيب بوابات الصعود والنزول وتجهيزها برامبات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة،وجاري العمل في أعمال المرافق من مد شبكة لصرف  والمياه والكهرباء،بجانب أعمال التسوية والتمهيد وعمل ممرات داخل اللاند سكيب وصبها بالخرسانة ، وأعمال النافورة أمام المحلات  التي بدأ تركيب الواجهات لها،فيما يجرى العمل في أماكن انتظار السيارات "باركينج" وتشطيب أعمال الحمامات،وتركيب الإطار الحديدي للممر على النيل وغيرها من الأعمال الفنية والإنشائية

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تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تطوير الجزء العلوي بمنطقة طريق الكورنيش،وشمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق،وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها،ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)،وتحويله لمنطقة ومتنفس حضاري يقدم خدمات متكاملة لأهالي المحافظة

بني سويف محافظ بني سويف ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة كورنيش النيل

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