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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكاتبة وفاء ياديس تتبرع بدخل كُتبها لصندوق تحيا مصر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

فى مبادرة من الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، للتفاعل مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتبرع لصندوق تحيا مصر، تقدمت الفنانة بطلب التبرع بجميع مبيعات كتبها بالكامل للصندوق، وقد تم الموافقة على الطلب من وكالة الأهرام للنشر والتوزيع، حيث يتم توزيع كتابين (ما وراء الجسد) و (صلوات كونية).

وتبرعت الفنانة أيضا بأكثر من خمسمائة نسخة للمكتبات العامة فى جميع محافظات مصر وبعض الجامعات الأهلية والدولية لتوفير النسخ المطلوبة للاستعارة وذلك منذ إصدار الكتابين فى عام ٢٠١٤ حتى اليوم .

وأصدر الكتابين لمواجهة فكر إلحادى متطرف كان قد بدأ فى التواجد بين الشباب فى مصر والدول العربية كما يتطرق الكتابين لماوراءيات الخلق فى تجريد من الخرافات وتوضيح لميتافيزيقا الكون ورسالة الانسان على الأرض بما ذكر فى الكتب السماوية والأحاديث القدسية للمنظومة الدنيوية فى حالات السمو الجسدى والعقلى والروحى.

وعلى صعيد الفن التشكيلى يتم التحضير لمعرض فنى جديد تطلقة الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس بتكنيكات فن الجرافيك لعدد من اللوحات التى تخاطب عقل وقلب المتلقّى بالأبيض والأسود مع تداخل الخطوط والتفاصيل، وعدد اخر من اللوحات تحوى حالة سمو وجدانى بتجريد الشكل وتلخيص الخطوط .

وتقول الدكتورة وفاء ياديس، إن الرسم والكتابة هما من تكامل رؤية فنان يتواصل بغموض الخط وصراحة الكلمة بين اللوحة الفنية والكتاب فاللون والخط المرسوم للفنون المرئية لهما قوة الحرف الخط المكتوب بتنوع استيعاب المتلقّى من حالة فنية لونية او فكر يناقش ويتجاوب مع تساؤلات عن ماهية حكمة الخلق والمنظومة التواجدية، وهما ما تم تبسيط العرض لهما فى كتابين (ما وراء الجسد) و (صلوات كونية) .

كتاب صندوق تحيا مصر الفن التشكيلي عبد الفتاح السيسي محافظات مصر الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس

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