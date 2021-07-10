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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن بيانات السكان خلال 16 عامًا

صدى البلد

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى94.8 مليون نسمة فىتعداد     عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمةفي 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

جاء ذلك وفقا لبيانات احصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان، خاصة النمو السكاني والصحة والـتعليم والحد من الفقر. وشعار الاحتفال لهذا العام هو (الحقوق والاختيارات هي الإجابة: سواء وجدت طفرة أو انخفاض في المواليد، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنـجابية لجميع الأفراد

ووفقا للبيانات الإحصائية، تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها    10.0 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2021.

و يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9%  بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪في يناير2021 .
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن نسبة السكان خارج سن العمل (الافراد اقل من 15 سنة ، 65 سنة فاكثر) الى السكان في سن العمل (الأفراد في الفئة العمرية  15ـ 64سنة ) { أى ان كل 100 فرد يعولون حوالى 62 فرد.

وارتفعت الكثافــة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2  عام 2021.
وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المجتمع المصري عدد السكان محافظة القاهرة محافظة الجيزة

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