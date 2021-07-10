عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسكو تحذر سكانها من موجة حر عنيفة .. شاهد

درجة الحرارة
درجة الحرارة

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد موجة حر تضرب موسكو من جديد والسلطات تحذر سكانها.


ووفقأ للتقرير فإن  هيئة الأرصاد الجوية أعلنت  في العاصمة الروسية موسكو تمديد مستوى الإنذار "البرتقالي"، بسبب موجة الحر غير المسبوقة في المدينة، حتى نهاية الأسبوع.

 

وأوضح بيان للهيئة أن المستوى "البرتقالي" الذي تم إعلانه بسبب ارتفاع درجة الجو إلى ما يفوق معدلاتها بـ 7 درجات أو أكثر، يدل على خطر وقوع كوارث طبيعية وأضرار مادية.

 

وتشير التنبؤات إلى أن درجة الحرارة اليومية قد ترتفع من 33 درجة يومي الأحد والاثنين القادمين حتى 36 درجة يوم الجمعة المقبل.

موجة الحر الثانية 

وتشهد موسكو موجة الحر الثانية منذ بداية الصيف، مع تحطيم 4 أرقام قياسية يومية لدرجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري، تم تسجيلها في السنوات 1917 و1948 (مرتين) وفي 2013. وأصبح الشهر الماضي أكثر أشهر يونيو حرارة خلال الـ 142 عاما من تاريخ الأرصاد الجوية في المدينة.

 

انفجار موسكو الأرصاد الجوية أرقام قياسية درجات الحرارة دولة أوروبية

ترشيحاتنا

عودة السولية وخروج بواليا.. تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة في الدوري

عاجل | نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

الرئيس التونسي يشكر السيسي على إرسال شحنة مساعدات طبية لمواجهة كورونا

بعد جلسة مجلس الأمن.. التعامل مع أزمة سد النهصة وخطوات حلها

وكأن مآسي الحرب لا تكفي.. هل تعود أفغانستان إلى سجن طالبان المتزمت؟

إحلال السيارات اختياري وليس إجباري على أي مواطن.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

رطوبة ودرجة حرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

ضبط عامل دليفرى بتهمة اغتصاب شقيقته القاصر في المنوفيه

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ