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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشري سارة.. عودة السياحة الروسية لـ مصر وبيان عاجل من سفارة القاهرة

بيان عاجل من السفارة
بيان عاجل من السفارة المصرية بـ موسكو

قالت السفارة المصرية في موسكو اليوم الجمعة إن السياح الروس لذين سيتوجهون إلى مصر يمكنهم الحصول التاشيرة في المطار عند وصولهم، كما أكدت أنها تعمل بانتظام ومستعدة لتقديم أي عدد من التأشيرات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مستشار السفارة المصرية في موسكو، أحمد عبد المعز، قوله إن السفارة والقنصلية المصرية في موسكو، تعملان بانتظام، لكن بسبب الوباء يحتاج الروس إلى تحديد موعد مسبقا على موقع البعثة الدبلوماسية.

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وقال المتحدث أن الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" لا يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR سلبي، فهم يحتاجون فقط إلى شهادة تؤكد استلام مكونين من اللقاح.

وأوضح أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتعين عليهم القيام بأحد أمرين: إما اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة، أو اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في المطارات بمصر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بالحجر الصحي لعدة ساعات إلى حين ظهور نتائج الاختبار.

ورفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسميا أمس الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر السياحية.

السياحة روسيا مصر القاهرة موسكو

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