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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفر الشيخ يجدد الثقة في مصطفى عبده مديرا فنيا الموسم الجديد

مصطفى عبده يتوسط
مصطفى عبده يتوسط رئيس نادي كفر الشيخ وأمين الصندوق

أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة أشرف أبو حليمة، مساء اليوم السبت، تجديد الثقة في الكابتن مصطفى عبده، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2021 /2022م.

جاء ذلك عقب الجلسة الودية التي جمعت الكابتن مصطفى عبده ومجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، بحضور المحاسب ضياء العلماوي، أمين الصندوق، والمحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على فريق الكرة.

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نتائج طيبة

وكان الكابتن مصطفى عبده، نجح خلال توليه مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في تحقيق نتائج طيبة حتى ضمن البقاء رسمياً في دوري القسم الثاني «الممتاز ب»، بعد أن كان يطارد شبح الهبوط.

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كفر الشيخ فريق الكابتن مصطفى عبده المدير الفني نادي

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