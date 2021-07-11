عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حبر سرى ونضارة.. أحدث التقنيات المتطورة استخداما في طرق الغش بالامتحانات

طرق الغش
طرق الغش

تظهر المزيد من الحيل الإبداعية الماكرة التي يبتكرها الطلاب لـ طرق الغش مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى مستويات من الذكاء والإبداع تجعل من الصعب على مراقبي الامتحانات اكتشافها، لاسيما مع تطور التقني الذي ساهم بصورة كبيرة لابتكار وسائل غش حديثة لنقل المعلومات بطرق سهلة يصعب على الآخرين كشفها.

وباتت وسائل الغش الحديثة تحاكي التقنيات الجاسوسية التي تظهر في الأفلام الأمريكية، حيث تعتمد بعض طرق الغش على أجهزة ووسائل تقنية حديثة مختلفة، تتنوع ما بين الأقلام الضوئية والساعات والهواتف الذكية، حيث يتعامل الطلاب مع التطور الرقمي والتكنولوجي في أساليب الغش بسهولة ومهارة استثنائية في كل عام.  

 

امتحانات الثانوية تقيس الفهم.. أحمد موسى: محدش هيجيب 100%

التعليم: ضبط 8 حالات غش بالموبايل في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

 

وقبل دخول موسم امتحانات الثانوية العامة، يبدأ الطالب في البحث عن أدوات تقنية تساعده على الغش في الامتحان، حيث أصبحت الأسواق الالكترونية تشهد ازدهارا كبيرا في بيع الأدوات المستخدمة في عملية الغش، مما يسهل على الطلاب الحصول على الأدوات المناسبة لهم بأسعار مناسبة، ومن بين الأدوات الرقمية الحديثة الآتية:

- أقلام الماسح الضوئي: تعد من أسهل الأدوات الحديثة استخداما في طرق الغش، و التى يستخدمها الطالب للكتابة على المقاعد الدراسية أو الملابس بحبر سري لا يمكن رؤيته، سوى عن طريق تسليط ضوء المصباح الصغير في نهاية القلم على الكتابة لرؤيتها.

- الساعات والنظارات الذكية:

على خطى فكرة ساعات ونظارات جوجل التي يمكنها الاتصال بالإنترنت، تقوم النظارة المتداولة في طرق الغش الحديثة أثناء موسم الامتحانات، بقراءة المعلومات الموجودة على الساعة والتي يمكنها تخزين معلومات يصل حجمها إلى 8 جيجابايت.

و تحتوي النظارة على كاميرا فيديو خفية، كما يحتوي ذراع النظارة على سماعة لاسلكية صغيرة جدا، قريبة من الأذن، عندما يقوم الطالب بقراءة السؤال تنقله الكاميرا والذي يصل إلى شخص آخر خارج الامتحان عبر الهاتف الذكي، والذي يقوم بدوره بإخبار الطالب إجابة السؤال عبر سماعة الأذن المتصلة بالنظارة.

- عدسات لاصقة ذكية: 

تأتي تلك العدسات اللاصقة متصلة بشريحة ذكية، يستخدم الطالب العدسة لتصوير أسئلة الامتحان وإرسالها إلى شخص آخر، يقوم بتلقينه الإجابة عن طريق سماعة صغيرة جدا مخفية داخل أذن الطالب، وهي تعد واحدة من طرق الغش التي يصعب اكتشافها.

طرق الغش الثانوية العامة الهواتف الذكية امتحانات الثانوية الأدوات الرقمية

موضوعات متعلقة

خلال امتحانات الثانوية العامة.. نقل طالبتين وملاحظ إلى المستشفى وطالب بحوزته هاتف

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بني شبل الإعدادية

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ..صور

ترشيحاتنا

بيراميدز يهنئ الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

ميسي vs نيمار .. التشكيل الرسمي لنهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين والبرازيل

رئيس اتحاد السلة: سأفقد مصداقيتي لو وافقت على إلغاء اللائحة

حبس خفيرين لقتلهما أخر للخلاف على حراسة قطعة أرض بمدينة نصر

للعائلة السعودية .. مواصفات و أسعار هوندا بايلوت موديل 2021 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

خيرى رمضان: هذا هو الحل للقضاء على الغش في الامتحانات

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ