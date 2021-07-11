منتج فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين يرد على تشابهه مع نادي الرجال السري

رد وائل عبد الله على ما نُشر حول تشابه فكرة فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، مع فيلم نادي الرجال السري.

وقال عبد الله في تصريحات خاصة: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين مختلف تمام الإختلاف عن فيلم نادي الرجال السري الذي يطرح فكرة الرجل الخائن ومايقوم به من أجل ضمان عدم كشف خيانته، ولكن هذه المرة نقدم أسباب فشل العلاقات الزوجية وسبب زيادة نسب الطلاق في البلد، هل لأن اختياراتنا تكون خاطئة أم مفهومنا عن الزواج هو الخطأ".

وشبه الجمهور الفنان كريم عبد العزيز بالإعلامي عمرو أديب، خاصة أنه ظهر في دعاية فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” وهو مذيع "أصلع"، فربط البعض بين الشخصيتين.



ورد كريم عبد العزيز في تصريحات لـ “صدى البلد”: "هذا الأمر غير حقيقي تماما، وسيرى الجمهور عندما يشاهدوا العمل في السينمات أسباب هذا اللوك".

ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.



وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".



الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).