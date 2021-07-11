نوال الزغبي: الأخطاء تساعدنا في العثور على الشخص المناسب

وجهت نوال الزغبي رسالة لــ متابعيها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت نوال الزغبي: “قد نحب الشخص الخطأ!!! لكن الأخطاء تساعدنا في العثور على الشخص المناسب ”.

من جانب اخر، طرحت نوال الزغبي، أغنيتين مؤخرا بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى".

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.