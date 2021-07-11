عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي: الأخطاء تساعدنا في العثور على الشخص المناسب

صدى البلد

وجهت نوال الزغبي رسالة لــ متابعيها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتبت نوال الزغبي: “قد نحب الشخص الخطأ!!! لكن الأخطاء تساعدنا في العثور على الشخص المناسب ”.

 

من جانب اخر، طرحت نوال الزغبي، أغنيتين مؤخرا بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى".

 

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

 

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.

الفنانة نوال الزغبي تويتر نوال الزغبي

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان عربي الثانوية العامة لطلاب أدبي قبل موعده

عاشت قبل 37 مليون سنة.. اكتشاف خيول بأرجل قصيرة وثلاثة أصابع

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية أدبي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

رينو تسعى لإطلاق أيقونتها ميجان الكهربائية في معرض ميونخ .. صور

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف جوجل القادمة Google Pixel 6

هل التردد في صيام العشر الأول من ذي الحجة ينقص من الثواب .. دار الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ