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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة استماع لـ"صناعة البرلمان" لتنفيذ قرار لجنة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي غدا

الجمارك
الجمارك

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تعقد جلسة استماع، غدا الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة على السلع الغذائية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الصادرات والواردات ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأشار معتز محمود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان تنفيذ قرار رئيس الوزراء فى عام 2019  الذى يتعلق بلجنة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي.

وينص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في كل منفذ جمركي، وبحسب حاجة العمل وتكون في ساحات الكشف والمعاينة، هدفها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي.

ونص القرار على أن تلك اللجان المشكلة بكل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني يكون محدد لفتح الحاويات أو الطرود الخاصة بالبضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وهذا لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، وذلك مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وعاود مجلس النواب، للانعقاد أمس الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

لجنة الصناعة بالبرلمان رئيس مصلحة الجمارك جلسة استماع رئيس هيئة الصادرات والواردات النائب معتز محمود

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