4 حالات غياب في بورسعيد ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد انتهاء اليوم الثانى من الامتحانات والتى شملت مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العام ومدتها 3 ساعات.

وقال وكيل تعليم بورسعيد إن الامتحانات شهدت غياب ٤ طلاب من إجمالي المستهدف والبالغ عددهم 2330 طالبا وطالبة.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على عدم رصد أي حالات اشتباه كوفيد 19 سواء للطلاب أو المعلمين خلال اليوم الأول.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد عدم رصد غرفة العمليات المركزية أى مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية.

جدير بالذكر أنه ، قد أدى طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الادبية” اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 ، امتحان اللغة العربية ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألف و145 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وأدى كذلك طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) ، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.