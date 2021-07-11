عمرو يوسف يهنئ المخرج عمرو سلامة بمناسبة زفافه

حرص النجم عمرو يوسف،علي تهنئة المخرج عمرو سلامة بمناسبة زفافه، ونشر صورة جمعته مع زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عمرو يوسف له عبر الصورة: "Congratulations Amooor and mucky ❤️❤️❤"



وكان قد نشر المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة من حفل زفافه ، والذى أقيم بالجونة مساء أمس .



وعلق عمرو سلامة على الصورة قائلاً : "مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها "حتى تحترق النجوم" فردت في رومانسية مفرطة "وحتى البيبس ماخدتش بق" لتكون جملة ملخصة لعلاقتنا نبدأ بها فرحنا، أنا و"ماكي" أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية، فرحنا المتواضع الذي شرفنا فيه بحضور بعض الأصدقاء المقربين ليكون بداية لحياة جديدة وأسرة جديدة سعيد بدعواتكم".



وكان قد أعلن الكاتب والسيناريست عمرو سلامة، عن كتب كتابه في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء فقط.