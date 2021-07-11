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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تضبط أسعار اللحوم في الأسواق.. تفاصيل

صدى البلد

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط تأهب واستعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال الموسم الذي يزداد فيه الطلب على اللحوم والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والخضراوات والخبز.

يستعرض صدى البلد جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى لتوفير السلع الرئيسية في الأسواق ومراقبة وضبط الأسعار أيضا في السطور التالية.

رسالة إلى القصابين

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة إلى القصابين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: “الدولة ملتزمة بمعايير اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب في أسعار اللحوم ولكن تستطيع المنافسة بقوة في توفير اللحوم للمواطنين بأسعار تنافسية عند غلاء الأسعار”.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية لـ صدى البلد إلى أن موسم عيد الأضحى منذ 3 سنوات والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار اللحوم البلدية ونجحت وزارة التموين آنذاك في ضخ كميات لحوم إضافية عن الحصة المتبعة بأسعار تراوحت بين 65 جنيها و85 جنيها و90 جنيها في الوقت الذي وصلت فيه اللحوم البلدية إلى 140 جنيها مما ساهم في خفض أسعار اللحوم بشكل كبير في السوق.

100 طن لحوم يوميا

وأشار تقرير للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ يوميا ما يقارب 100 طن من اللحوم السودانية الطازجة، لأكثر من 1500 منفذ موزعين بمحافظات الجمهورية.

كما أفاد التقرير بأن الشركة المصرية للحوم والدواجن تضخ حوالي 1500 رأس من الخراف الحية المذبوحة يوميا لتلك المنافذ أيضا.

منافذ التموين بلا إجازات

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن جميع قطاعات الوزارة تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأن المجمعات الاستهلاكية منافذ طرح السلع واللحوم تعمل خلال أيام عيد الأضحى.

وكشف وزير التموين فى تصريحات سابقة له عن وجود غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع في الأسواق خلال أيام الموسم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

أسعار اللحوم اليوم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة توفر 39 شادرا على مستوى الجمهورية لطرح خلاف حية بسعر 65 جنيه قائم الى جانب لحوم شأن مبردة سودانية بسعر 95 جنيها.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة ستطرح لحم سوداني بسعر 85 جنيها واللحم البرازيلي مجمد بسعر 65 جنيها، بالإضافة إلى احتياطي 7800 طن دجاج تم توفير 10 آلاف طن دجاج إضافية.

وأوضح أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الزيت يكفي لمدة 5.7 شهر، مشيرًا إلى أهمية المخزون الاستراتيجي في عدم ارتفاع الأسعار خلال موسم رمضان، وذلك في ظل زيادة أسعار الزيوت عالميًا.

وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي لمدو 6.3 شهر، لافتًا إلى عدم ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة خلال موسم عيد الأضحى؛ نظرًا للعقود الممتدة لعامين مع الجانب السوداني.

انتشار سيارات حماية المستهلك 

كشف جهاز حماية المستهلك عن خطة لانتشار سيارات نجدة المستهلك في جميع المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى تشكيل عرفة مركزية رئيسية بالجهاز للتنسيق مع الفروع الإقليمية للجهاز في المحافظات خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح الجهاز انه سيجري تحديد أماكن سيارات الضبطية القضائية لنجدة المستهلك في الميادين العامة والأسواق وعواصم المحافظات لضمان الوصول السريع والفوري للمستهلك حال الإبلاغ عن أي شكوى.

وخصص جهاز حماية المستهلك رقم واتساب 01577779999 لتلقي شكاوى المواطنين في أي وقت على مدار اليوم وتسجيل الشكوى الرفاق المستندات المطلوبة عن طريق الواتساب كأحد وسائل التواصل مع الجهاز الى جانب الخط الساخن والموقع الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

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