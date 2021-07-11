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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة ٥ مليون جنيه

افتتاح أعمال إحلال و تجديد محطة مياه شرب القلمينا بقنا

افتتاح محطة مياه
افتتاح محطة مياه شرب القلمينا بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، صباح اليوم الأحد ، مشروع إحلال و تجديد كلي محطة مياه الشرب النقالي بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي، و المهندس عبده صالح، رئيس هيئة الصرف الصحى، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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أوضح محافظ قنا ، أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة ٥ مليون جنيه ضمن المشروع القومى لتنمية قري الريف المصري بمبادرة حياة كريمة .

و أكد محافظ قنا ، أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائي .

يذكر أن حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بلغت 6.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ 67 مشروع مياه شرب، ما بين محطات وشبكات مياه، ويجرى الآن استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروعا آخر.

افتتاح محطة مياه شرب القلمينا بقنا

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قنا محطة مياة الشرب القلمينا افتتح محافظ قنا مشروع احلال حياة كريمة محافظ

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