خبيرة: السيدات لديها هاجس من التجاعيد والتقدم فى العمر وهذا هو الحل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل، إن كافة السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبن باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها لافتة إلى أن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة .



وأضافت " أبو السعود " ، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن كريم بينكى له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة ويقى من علامات التقدم فى السن ..



ولفتت إلى أن كريم بينكى يحل مشاكل البشرة ويجمع كافة الخواص والمميزات فى عدد كبير من الكريمات بمفعول كريم واحد خاصة أنه يحتوى على مكونات طبيعية يفتح الهالات السوداء ، النمش ، البقع السوداء ، ويمد البشرة ب الترطيب والمحتوى المائى .



يذكر أن كبسولات البروبيوتيك مليئة بالبكتيريا الجيدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة وتقلل من البقع السوداء وتحافظ على الرطوبة وتهدئ التهاب الجلد.

نقدم لكم خطوات ماسك كبسولات البروبيوتيك لـ الحصول على بشرة صافية وخالى من الشوائب والعيوب ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “boldsky”.

مكونات ماسك البروبيوتيك :



2 أو 3 كبسولات بروبيوتيك

5 قطرات زيت اللافندر

5 قطرات زيت اللوز

خطوات ماسك كبسولات البروبيوتيك :



اخلطي الزيوت معًا واكسر الكبسولات ثم أضف المحتوى إلى الزيت وامزجي حتى يمتزج كل شيء جيدًا معًا.

ضعي طبقة رقيقة على وجهك ورقبتك وانتظري حتى تشعر بشد بشرتك ثم اشطفها بالماء البارد.

طبقى هذا البروبيوتيك علاج المنزلي مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة صافية