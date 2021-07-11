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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية..

تسليم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية اليوم

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بتسليم خمسة مراكز أحوال مدنية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على توفير مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدني بمختلف إصداراته.

أضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة تأتي في إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توفير تلك المراكز المتنقلة لمصلحة الأحوال المدنية يأتي تحقيقًا لأهداف مبادرة حياة كريمة وجهود الدولة في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في شتى المجالات والخدمات المقدمة لهم.

وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتحول الرقمي إلى أنه مخطط متابعة تسليم دفعات المراكز التكنولوجية لقطاع الأحوال المدنية للوصول إلى عدد (40) سيارة تكون جاهزة للعمل بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالي 2021.

يُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، حيث تقوم بموجبه وزارة التخطيط بتوفير ٢٠ مركزًا نموذجيًا للأحوال المدنية مجهز بكافة الأجهزة والمعدات ليؤدي وظائف مكتب السجل المدني الثابت كافة من إصدار المصدرات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية كافة من بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد.

التخطيط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الخدمة المدنية الدكتور هالة السعيد

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