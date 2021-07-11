أحمد السبكي يكشف عن طريقة لإنقاص 20 كيلو من الوزن

شفط الدهون بـ "الفيزر" يحدث بدون أي نوع من العنف

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن بالون المعدة الذي يستمر لمدة عام قد يكون بديل للتكميم، لأنه قد يؤدي إلى خفض الوزن حتى 45 كيلو.

وتابع "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن نسبة النزول حال تركيب الكبسولة المبرمجة التي تستمر لـ4 شهور قد يصل لـ20 كيلو، أما البالون الذي يستمر لمدة 6 أشهر فيؤدي إلى خفض الوزن لـ25 كيلو.

وأضاف "أحمد السبكي" أن الكبسولة المبرمجة أدت لطفرة كبيرة جدًا لدى مرضى السمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة وأنها تعتبر بديلا لتكميم عملية المعدة في هذه الأوزان غير المفرطة.



شفط الدهون بـ "الفيزر" يحدث بدون أي نوع من العنف

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تقنية الفيزر أصبحت مختلفة تمامًا عن الشفط القديم الذي كان يحدث بنوع من العنف.

وأوضح "أحمد السبكي" أن شفط الدهون القديم كان يعتمد على تكسير الخلايا الدهنية بطريقة يدوية إلى حد ما، وكانت الدهون تخرج مصحوبة بدم.

وأشار "أحمد السبكي" إلى أن شفط الدهون من خلال الفيزر يحدث من خلال الذبذبات بدون أي نوع من العنف، ويتم رسم الوسط او البطن، أو الفخذين، ومن الممكن أخذ الدهون من أماكن، وحقنها في أماكن أخرى مثل الثدي والوجه.