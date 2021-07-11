رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل وفدا من قطاع العلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

استقبل السيد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اليوم الاحد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة بحضور الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم والدكتور صدقى حسن الباحث الرئيسي لمشروع رفع القدرات والإمكانيات بالمعمل المركزى ومدير المعمل المركزى للتحاليل بكلية العلوم وفد قطاع العلوم الأساسية بوزارة التعليم العالي ووفد اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

وقد زار الوفد المعمل المركزي للتحاليل بكلية العلوم بالجامعة وذلك ضمن مبادرة رفع القدرات والإمكانات بالمعمل المركزي ( Science Up) أحدي مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم المعامل المركزية بكليات العلوم بالجامعات المصرية.

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وقال الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أن الوفد ضم الأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية ورئيس جامعة المنصورة الجديدة والأستاذ الدكتورمحمود عبد العاطى مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، و أستاذ الرياضيات بجامعة سوهاج و جامعة زويل و الدكتورة مهريفان مروان منسق برنامج Science Up بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك للاطلاع علي المعمل المركزي و تجهيزات و نتائج المشروع رقم 6371 الخاص برفع القدرات والإمكانيات المعملية بالمعمل المركزي بكلية العلوم - جامعة الوادي الجديد والمقدم كدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالى.

وقام الوفد بجوله داخل المعمل المركزى للتحاليل بكلية العلوم للتعرف على إمكانيات المعمل وماقدمه من أبحاث لخدمة التنمية و المجتمع و مجتمع البحث العلمي بجامعة الوادي الجديد و الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

و أضاف ان المعمل قام بأكثر من تحليل٣٠٠٠ عينه من تاريخ أنشاؤه العام الماضي وذلك من جامعات الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج و المنصورة والأزهر وغيرها لتحليلها هذا بالأضافة الي تدريب الباحثين علي استخدام الأجهزة الحديثة في التحاليل الكيمائية، كما نظم المعمل ورشة عمل عن الميكروبات المحللة للمخلفات السيليلوزية بالإضافة إلى الوفد يرافقه رئيس الجامعة بجولة داخل مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجام .

كما قام الوفد يرافقه رئيس الجامعة بزيارة لمبانى كلية العلوم بمقر الجامعة الجديد والتى تضم مبانى قسم الكيمياء والجولوجيا بتكلفة الاجمالية تصل الى 75 مليون جنية والتى تضم قاعات للمحاضرات ومكاتب لاعضاء هيئة التدريس ومعامل مجهزة باحدث الاجهزة

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على إهتمام الجامعة بالتطوير والمتابعة المستمر للمراكز العلمية والبحثية والعمل على زيادتها، والتي تأتي انطلاقا من سعي إدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات والأدوات في شتى المجالات العلمية، مشيداَ بالمعمل المركزى للتحاليل بكلية العلوم وتصنيفه كمعمل قياسي يساهم فى تقديم خدمات للتنمية بالوادى الجديد وتوفيرمناخ علمي وبحثي يسهم في إثراء الحركة التنموية بالوادى الجديد وتقديم خدمات تدريب متخصصة وورش عمل و ندوات متخصصة للباحثين و أعضاء هيئة التدريس.

.وأضاف رئيس الجامعة علي ضرورة التقدم لمشروعات بحثية من خلال جهات التمويل المحلية والقومية والإقليمية والدولية .

من جانبه أوضح الدكتور صدقى حسن الأستاذ بكلية العلوم ومدير المعمل المركزى والباحث الرئيسي لمشروع رفع القدرات والإمكانات بالمعمل المركزي ، أن الهدف من الزيارة هو معاينة الإمكانيات التقنية، ومدى توافر الكوادر البشرية داخل المعمل وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي بتطوير المراكز والمعامل البحثية على مستوى الجامعات المصرية لمواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية و بحثية في شتى المجالات ودعم قطاع العلوم الأساسية، والعمل على

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