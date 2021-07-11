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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة توضح رقم الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى ..فيديو

شكاوي الذبح
شكاوي الذبح

قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة، إن مصر لديها عدد كبير من مشاريع إنتاج اللحوم منها مشروع البتلو ، وهذا من أجل توفير اللحوم وزيادة جودة اللحوم .

 

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى"، أن  المجازر  ستكون مفتوحة أمام المواطنين خلال عيد الأضحى ، لافتا أن الوزارة قامت بإلغاء الإجازات في المجازر وقامت بعمل غرفة عمليات لمتابعة عمليات الذبح  .


وأوضح القرش ، "الوزارة أطلقت رقم خط ساخن لاستقبال شكاوى الذبح 15500 او 19561 ، مؤكدا أن الوزارة تتلقى جميع أنواع الشكاوى وتتفاعل معها علي الفور " .

 

وتابع القرش: أن توافر الماشية يساعد على استقرار الأسواق خلال فترة عيد الأضحى مؤكدا أن جميع أنواع اللحوم والمنتجات متوفرة في مصر .

 

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قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ زيارات لأسواق المواشى والقرى للاطمئنان على سلامة الأضاحي.

 

وأضاف محمد القرش، ، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المواطنين لإتمام عملية الأضحية.

بيع اللحوم الحية
وأشار  محمد القرش إلى أننا  نراقب الأسواق لبيع اللحوم الحية، وعمل زيارات للتأكد من جودة الأغذية، واللحوم المطروحة فى الأسواق حتى نتأكد أنها مضمونة وعلى أعلى مستوى، إلى جانب عمل زيارات تفتيش اللحوم الحمراء والمذبوحة للتأكد من سلامتها وجودتها طبقاً للمواصفات المصرية.

 

وفى سياق آخر، كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، خطة الوزارة في توفير الأضاحي وأسعارها وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

 

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "هناك جهات إنتاجية ، لتقديم اللحوم للإخوة الفلاحين والراغبين في التضحية، لافتا إلي أن الوزارة سمحت باستيراد أكثر من 96 ألف رأس من الماشية.

 

وأشار إلي أن الوزارة تحاول تنظيم السوق وهناك لجان تخرج من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من سلامة اللحوم الحية التي تباع في الشوارع أو المحال المختلفة والمناطق المختلفة لتقديم منتج للراغبين في التضحية.

 

وأكد أن هناك لجان من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع المديريات والقطاعات والهيئات المختلفة داخل الدولة المصرية المهتمة بفكرة الرقابة على صحة وسلامة الغذاء، ومن خلال هذه اللجان يتم التأكيد والتشديد على جودة اللحوم المقدمة، سواء اللحوم البلدية أو المستوردة أو المجمدة.

 

ولفت إلى أن الأسعار تتفاوت وتتراوح حتى 65 جنيها، فتصل من 58 إلى 60 جنيها بالنسبة للأبقار، وتصل إلى 55 جنيها بالنسبة للجاموس.

مصر إنتاج اللحوم مشروع البتلو عيد الأضحى الشكاوي الماشية الاسواق

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