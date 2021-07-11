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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020 .. إنجلترا تضرب إيطاليا بالهدف الأول بعد دقيقتين من البداية

صدى البلد

تقدم منتخب إنجلترا بالهدف الأول في شباك إيطاليا، على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة يورو 2020.

وجاء الهدف الأول بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء من هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

ويتسلح منتخب إنجلترا بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على إيطاليا، والتتويج باليورو، للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2020، بعد تخطي الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب إيطاليا  بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، في إعادة رفع لقب أمم أوروبا، بعد غياب 43 عاما، حيث كان التتويج الوحيد للطيان بأمم أوروبا عام 1968 على حساب يوغوسلافيا.

وصعد منتخب إيطاليا إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

انجلترا إيطاليا ملعب ويمبلي نهائي بطولة يورو 2020 الهدف الأول

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