خالد مجاهد: مصر تستقبل شحنات من المواد الخام لـ لقاح سينوفاك

تكفي لتصيع 3 مليون جرعة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن الصحة اقتربت على إنتاج 2 مليون جرعة من الانتاج المحلي من لقاح سينوفاك الصيني خلال أيام قليلة.

وتابع «خالد مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» أنه سوف نستقبل نهاية هذا الاسبوع شحنات من المواد الخام تكفي لانتاج 3 مليون جرعة من سينوفاك يعقبها بنحو أسبوع شحنات أخرى من المواد الخام تكفي لانتاج 4.6 مليون جرعة.

كشف «خالد مجاهد» عن إستقبال دفعات جديدة من لقاح «استرازينيكا» بدايتها في منتصف الاسبوع الحالي بواقع 250 ألف جرعة.

وأكد «خالد مجاهد» أن مصر سوف تستقبل منتصف الاسبوع الحالي شحنات عديدة من لقاح كورونا «استرازينيكا» ستصل على مراحل أولها منتصف هذا الاسبوع.

وأضاف «خالد مجاهد» أنه بالاضافة إلى لقاح «استرازينيكا» نحو 2 مليون جرعة تصل نهاية الاسبوع الحالي من لقاح «فايزر» ستصل لمصر بالاضافة للقاح «جونسون أند جونسون» وسيتم تخصيصها لاولويات المسافرين لاغراض السفر .

لا صحة لعدم توافر الجرعة الثانية من أي لقاح





طمأن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، المواطنين بتوافر اللقاحات في مراكز التطعيم سواء مايخص الجرعة الاولى بشان لقاح كورونا أو لمن سيقبلون على تلقي الجرعة الثانية، مؤكدا أنه لاصحة لما ترردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك نقص في جرعات اللقاحات.



وأكد « خالد مجاهد» أن الجرعات الثانية لمن تلقوا الاولى متوفرة ومحفوظة وهذا أمر نعمل عليه منذ البداية، متابعا : «دي حاجة بنعمل حسابها من البداية ولن يحدث أن مواطناً سيواجه نقصاً في جرعتة الثلاثية من أحد اللقاحات بعد حصوله على الاولى».



ونفى « خالد مجاهد» أن تكون الوزارة توقفت عن منح الجرعات الاولى للقاحات قائلاً : لم نوقف اعطاء جرعات أولى سواء أسترازينيكا أو غيره، والحاكم في ذلك أننا نراعي الاستحقاق طبقا للارصدة الموجودة في المحافظات وعندما تتوافر إحتياطات اخرى وفقاً للشحنات الواردة نتوسع مجدداً».