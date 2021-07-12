ثقافة الإسكندرية تناقش دور الفن في المجتمع

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث أقام قصر ثقافة الشاطبي لقاءا بعنوان "الفن السكندرى الأصيل"، تحدث خلاله الشاعر القدير محمد رطيل عن تميز الفن السكندرى ودور الفن في المجتمع، وخاصة في تثقيف الشباب، أعقب ذلك عرض فني لفرقة التذوق للموسيقى العربية التي قدمت باقة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، في حضور نخبة من الشعراء والفنانين السكندريين، كما نظم القصر أمسية بعنوان "على أوتار الشعر نلتقي" قدمها الشاعر أبو اليزيد جيفارا، بحضور الشاعر محمد الهلالى ونخبة من الشعراء الذين قدموا عدد من أعمالهم الشعرية وهم أحمد رجب، هناء الكومي، جلال أبو خليفة، محمد الهلالي.

عقد القصر ندوة بعنوان "أنا وأنت والمستقبل" بحضور د. وليد الجندي، وياسر سليمان، كبير أخصائيي التخاطب بوحدة أمراض التخاطب كلية الطب جامعة الإسكندرية، تناولا خلالها مفهوم التخاطب والتعريف بأمراض التخاطب، والتأكيد على دور الإرشاد كأحد أركان خطط العلاج فى الاضطرابات المختلفة، بجانب محاضرة بعنوان "أسرار العلاقات" تحدث خلالها د. عمرو حبيب استشاري الصحة النفسية والعلاج بالطاقة الحيوية، عن مفهوم العلاقات، الأسس النفسية للعلاقات الناجحة، كيف نتعامل مع الشخصيات المختلفة لنكون علاقات ناجحة، بينما أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة رسم طبيعة صامتة بالحبر الشيني ضمن نشاط الفنون التشكيلية.