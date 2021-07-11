"المنصور الحلاج" ضيف بيت ثقافة أجا بالدقهلية

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اهتماما بالغا بالقامات الأدبية والفنية من خلال طرح أعمالهم الأدبية للمناقشة وتقديم دراسات عنهم بالمواقع الثقافية بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث نظم بيت ثقافة أجا ندوة شعرية بعنوان "قرأت لك عن سيرة المنصور الحلاج شاعر الحب الإلهي" أدارها الشعراء محمد المتولي مسلم وسمير يوسف، تناولت سيرة المنصور الحلاج فهو الحسين بن منصور الحلاج شاعرا وأديبا طغت على أشعاره الصبغة الصوفية، فكتب في العشق والحب وتحاور الشعراء حول انتاجه الشعري وعن سيرته الذاتية، ثم توالى إلقاء الشعراء لقصائد من انتاجهم الشعري ومنهم إلهام شرف، طلعت مسلم، علاء التليس.

وفي نفس السياق نظم بيت ثقافة بني عبيد أمسية شعرية تخليدا لذكرى ٣٠ يونيه بمركز شباب الصالحات شارك فيها الشعراء خالد والي، وخالد محمود، ومنصور البغدادي، وعماد حسني.

وبثت الصفحة الرسمية لفرع ثقافة الدقهلية، محاضرة تثقيفية بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" حاضرها مهندس ياسر السيد حسن رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية بالمنزلة، تناول فيها طرق ترشيد استخدام مياه الري عن طريق الري بالتنقيط وغيره من وسائل الري الحديثة، وأثر ترشيد المياه، بالإضافة إلى ورشة رسم لقصر ثقافة نعمان عاشور باستخدام فن الماندالا، وبثت مكتبة ميت سلسيل ورشة فنية لتعليم الرسم علي الزجاج، كما بث كل من قصر ثقافة منية النصر ونجيب سرور وبيت ثقافة علي مبارك عروض لمواهب من رواد المواقع.