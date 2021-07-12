ما هي ميزة الخصوصية Private Relay الجديدة من آبل وكيف تعمل ؟

في الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل الأمريكية لإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية في نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 وهي ميزة iCloud Private Relay ، تشعر شركات التكنولوجيا التي تستخدم الإعلانات بالقلق بشأن الكيفية التي يمكن بها منع هذه الإعلانات ووضع حد لها.



وبحسب موقع 9to5Mac فإن ميزة Private Relay في في نظام تشغيل iOS 15 هي جزء من خدمة iCloud Plus في والتي تعمل أساسًا كطبقة إضافية من الأمان تضمن خصوصية المستخدمين أثناء تصفح الويب كما تضع حدودا واضحة للشركات التي تقوم بالتجسس على المستخدمين ومراقبة أنشطتهم على الإنترنت.

كيف تعمل ميزة Private Relay في أجهزة آبل ؟



ومع تفعيل ميزة Private Relay في أجهزة آبل، لا يظهر عنوان IP الحقيقي للمستخدم لخوادم الجهات الخارجية حتى لا يتمكنوا من تتبعهم عبر الويب حيث تستند جميع الإعلانات التي الموجودة على مواقع الويب والتطبيقات إلى حد كبير إلى البيانات التي تم جمعها من خلال تتبع سجل أنشطة المستخدمين.



وأشار تقرير من Digiday ، بأن ميزة Private Relay لتوحيد قواها مع ميزة App Tracking Transparency ، وهي ميزة تم تقديمها مع iOS 14.5 لمنع التطبيقات من تتبع المستخدمين دون طلب إذن، تعتمد آبل على المطورين لتحديث تطبيقاتهم وسؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون أن يتم تتبعهم أم لا.



ومن المتوقع أن يقلل Private Relay بشكل كبير من تتبع المستخدم على مستوى نظام أعمق، حيث من المحتمل أن يؤدي هذا إلى انزعاج المزيد من الشركات من آبل حيث من الممكن أن يتم اعتبار ميزة Private Relay مناهضة للمنافسة أو يتم توجيه اتهامات للشركة بالممارسات الاحتكارية.

