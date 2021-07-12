عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما هي ميزة الخصوصية Private Relay الجديدة من آبل وكيف تعمل؟

ما هي ميزة الخصوصية
ما هي ميزة الخصوصية Private Relay الجديدة من آبل وكيف تعمل ؟

في الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل الأمريكية لإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية في نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 وهي ميزة iCloud Private Relay ، تشعر شركات التكنولوجيا التي تستخدم الإعلانات بالقلق بشأن الكيفية التي يمكن بها منع هذه الإعلانات ووضع حد لها. 


وبحسب موقع 9to5Mac فإن ميزة Private Relay في في نظام تشغيل iOS 15 هي جزء من خدمة iCloud Plus في والتي تعمل أساسًا كطبقة إضافية من الأمان تضمن خصوصية المستخدمين أثناء تصفح الويب كما تضع حدودا واضحة للشركات التي تقوم بالتجسس على المستخدمين ومراقبة أنشطتهم على الإنترنت.

 

آبل تطور كاميرا لقياس درجة حرارة الجسم في هواتف آيفون القادمة

أبل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي آيفون بسبب ثغرة خطيرة

 

كيف تعمل ميزة Private Relay  في أجهزة آبل ؟ 


ومع تفعيل ميزة Private Relay  في أجهزة آبل، لا يظهر عنوان IP الحقيقي للمستخدم لخوادم الجهات الخارجية حتى لا يتمكنوا من تتبعهم عبر الويب حيث تستند جميع الإعلانات التي الموجودة على مواقع الويب والتطبيقات إلى حد كبير إلى البيانات التي تم جمعها من خلال تتبع سجل أنشطة المستخدمين. 


وأشار تقرير من Digiday ، بأن ميزة  Private Relay لتوحيد قواها مع ميزة App Tracking Transparency ، وهي ميزة تم تقديمها مع iOS 14.5 لمنع التطبيقات من تتبع المستخدمين دون طلب إذن، تعتمد آبل على المطورين لتحديث تطبيقاتهم وسؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون أن يتم تتبعهم أم لا. 


ومن المتوقع أن يقلل Private Relay بشكل كبير من تتبع المستخدم على مستوى نظام أعمق، حيث من المحتمل أن يؤدي هذا إلى انزعاج المزيد من الشركات من آبل حيث من الممكن أن يتم اعتبار ميزة Private Relay مناهضة للمنافسة أو يتم توجيه اتهامات للشركة بالممارسات الاحتكارية.
 

شركة ابل ميزة private relay ميزات خصوصية آبل شركات التكنولوجيا شركات الاعلانات تتبع المستخدمين نظام تشغيل iOS 15

ترشيحاتنا

كارتيرون : صبحي سينافس نجم الأهلي فى الأولمبياد وساسي سيندم

الزمالك يدعو لاجتماع طاريء للرد على تعديل جدول الدوري

كيلليني: انتقلنا من مرحلة بوفون إلى مرحلة دوناروما

جمعية الأورمان: 9 كيلو لحوم نصيب كل متبرع بـ صكوك الأضاحي

ما هي ميزة الخصوصية Private Relay الجديدة من آبل وكيف تعمل؟

دعاء الامتحان للأبناء في صلاة الفجر.. 50 دعاء تسهل الصعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ