جمعية الأورمان: 9 كيلو لحوم نصيب كل متبرع بـ صكوك الأضاحي

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف توزيع صكوك الأضاحي على 750 ألف أسرة، مشيراً إلى أن قيمة صكوك الأضاحي تتراوح ما بين 1950 و3100 جنيه.

وكشف ممدوح شعبان في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، عن دبح 3 آلاف رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في جمهورية مصر العربية، وجميع المحافظات، مثل: أسوان، والأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وسيوة، وغيرهم من المحافظات.

وتابع مدير عام جمعية الأورمان أن صك الأضاحي هو عبارة عن تعاون في الخير، معقباً: "ألف واحد بإيد واحدة، من أجل تقديم الأُضحية لمليون أسرة".

ونوه ممدوح شعبان على دبح حوالي 6 آلاف رأس ماشية مستوردة في الهند، وأمريكا االاتينية، وإستراليا، والبرازيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، معقباً: "نأمل أن نستهدف هذا العام من اللحوم المستوردة، حوالي 2 مليون أسرة إن شاء الله".

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن يتم التوزيع صكوك الأضاحي في جميع أنحاء مافظات العالم، مشيراً إلى أن هنام بورتكولات تعاون مع المزارع، ومع أحدث مجزر في العالم وهو مجزر "يوسف صديق" التابع للقوات المسلحة، ويوجد في محافظة الفيوم.

وأوضح مممدوح شعبان أن نصيب كل متبرع بالصك يبلغ حوالي 9 كيلو، معقباً: " كل صك هيدفعه هيجيله تحت باب بيته في كرتونة"، مشيراً إلى أنه مختوم من وزارة التضامن الاجتماعي ومن جمعية الأورمان.