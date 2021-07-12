الفراخ بـ 21 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 12-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 32 و33 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو
البانيه : 65 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الامهات البيضاء : بين 20 و21 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 4 -6 جنيهات
كتكوت ساسو: 3- 3.25 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 45 جنيهًا للكيلو.