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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ 21 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 12-7-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12-7-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-7-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 32 و33  جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي :  50 جنيها للكيلو

الدواجن  الامهات البيضاء :  بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 4 -6 جنيهات
كتكوت ساسو: 3- 3.25  جنيه 

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 12-7-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47  جنيها.

 

أسعار البط اليوم الاثنين 12-7-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 45  جنيهًا للكيلو.

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