الفراخ بـ 21 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 12-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 32 و33 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء : بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 12-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4 -6 جنيهات

كتكوت ساسو: 3- 3.25 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 12-7-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47 جنيها.