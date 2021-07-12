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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل 724 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 37154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و724 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

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وبذلك تكون الهند قد سجلت أكثر من 30.87 مليون إصابة بالفيروس، وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 408764 حالة وفاة.

واستقال 12 وزيرا هنديا، يوم الأربعاء الماضي، بينهم وزير الصحة، الذي واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

ويحتاج العالم إلى استثمار المزيد لتجنب وضع يشبه وباء كورونا COVID في المستقبل ، وفقًا للجنة الخبراء التي عقدتها مجموعة العشرين، وقدموا تقريرا لوزراء مالية مجموعة العشرين خلال قمة في البندقية بإيطاليا.

ونقلت صحيفة ذا تايمز عن الخبراء قولهم: "إن العالم بعيد عن أن يكون مجهزًا لمنع أو وقف الجائحة التالية. هناك احتمال كبير بأن الوباء القادم سيأتي في غضون عقد من الزمن - ناجمًا عن سلالة إنفلونزا جديدة ، أو فيروس كورونا آخر ، أو أحد مسببات الأمراض الخطيرة الأخرى".

وأوصت اللجنة بأن تلتزم الدول بشكل جماعي بزيادة الإنفاق على الوقاية والتأهب بما لا يقل عن 75 مليار دولار (63 مليار يورو) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

 

وفي السياق، أشارت دراسة جديدة،  إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار بالصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد، وفق ما نقلت رويترز.


واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس "سارس-كوف-2" ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقاً لبحثهم المنشور في دورية "بلوس باثوجينز".

كما قالوا إن أكثر الاحتمالات ترجيحاً هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالمياً بحلول يناير 2020.


يشار إلى أن أول حالة كوفيد-19 مسجلة رسمياً بالصين ظهرت في ديسمبر 2019 وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان مما يعني ضمنياً أن فيروس "سارس-كوف-2" كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.

إلى ذلك ذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان.
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وباء كورونا مدينة ووهان أزمة كورونا في الهند

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