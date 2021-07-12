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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة

مدير تعليم مطروح: امتحانات الثانوية العامة أمن قومي وواجب وطني

امتحانات الثانويه
امتحانات الثانويه العامه

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  بأن امتحانات الثانوية العامة " أمن قومى " والاطمئنان على حسن سير العمل بها واجب وطنى .

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وأضاف أنه  لابد من القيام بالمتابعة  بشكل جيد لتذليل أى عقبات قد تقف حائلا أمام اتمامها بشكل متميز .

كما أكد سلامة خلال حديثه مع سيادة العميد ناصر الشيخ مشرف عام الخدمات الأمنية الخاصة بمركز توزيع الأسئلة على تقديره الشديد وغشادته بالدور الهام الذى تقوم به الجهات الأمنية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة للجان الامتحانية وتسلم الإجابات والرجوع بها بسرعة وأمان طوال فترة الامتحانات .

وأشاد  بجهود  "رضا  كبير " رئيس مركز توزيع الأسئلة  . المميزة  والتى ظهرت فى مدى التزام وانضباط العمل داخل المركز كما  أشاد بجهود العاملين بمركز توزيع الاسئلة واثنى على جديتهم فى العمل و التزامهم بالإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا .

وأشار أنه تم تفقد اليوم الاثنين  مركز توزيع الأسئلة بمدرسة زاهر جلال الإعدادية وذلك لليوم الثالث على التوالى . لمتابعة  إجراءات نقل وتأمين صناديق أسئلة اليوم الثالث الي اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية وسط إجراءات أمنية وتدابير وقائية محكمة.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا يوم السبت لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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