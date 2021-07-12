مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: حملنا المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ملف سد النهضة

كشف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن هناك دولًا كانت تمانع في إيصال ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن منها دول تمتلك حق النقض (الفيتو)، مشيرا إلى أن تلك الدول كانت رؤيتها أن مثل هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس إلا أنه في آخر المطاف تغلبت الإرادة المصرية.



وشدد إدريس، في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، على أن وصول مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يعتبر نجاحا، خاصة وأنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل نظرا لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا.



وأضاف أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد.