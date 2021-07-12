عمليات التعليم : امتحان اللغة الاجنبية الثانية "ماتسربش "

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما تم تداوله على السوشيال ميديا قبل بدء الامتحان من صور لـ امتحان اللغة الاجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2021 الان داخل اللجان ، ليس له علاقة بالامتحان الاصلي نهائيًا.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد في السابعة والنصف من صباح اليوم ، حيث نشر الموقع خبرا ينفي تماما تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية .

وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤن المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم حرصت على متابعة كل ما يثار بهذا الشأن للوقوف على حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ الثانوية العامة ، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية” الذين سيخوضون امتحان اللغة الاجنبية الثانية، 393 ألفا و883 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي الان طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين) ، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة إلتزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبها .. قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الاولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.