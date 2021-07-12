وزير الشباب يشهد اللقاء التنافسي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في كرة السلة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في كرة السلة مرحلة الواعدين، والذي تنفذه الادارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة"، والتي أقيمت بالصالة المغطاة، بالمركز الاوليمبي بالمعادي، بمشاركة لاعبي ولاعبات محافظات(قنا ، أسيوط ، اسوان ، البحر الأحمر ، البحيرة ، الأقصر)وأندية المعادي والجزيرة والمحلة.



أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية، من خلال إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور والحراك الذي تشهده منظومة الرياضة المصريه والتي تلقى كل الدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس بشكل كبير علي نتائج الفرق الرياضية واللاعبين في البطولات الأخيرة.



أوضح "صبحي" أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحداً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، مشيداً بالمستوى الفني والبدنى والمهاري للاعبين المشاركين في المشروع القومى لموهوبي كرة السلة.



يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور تدريبات ومعسكرات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في جميع المحافظات.

ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب في ألعاب " الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الاثقال". بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.

حضر فعاليات اللقاء التنافسي الدكتور وجيه حمدي المدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، محمد الكردي مساعد الوزير والدكتور عبد الاول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة.