البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

و أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب موافقته على مد حالة الطوائ في البلاد ،و قال خلال الجلسة العامة للبرلمان “ الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة و الإرهاب مع الحفاظ على ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات”.

و قال بكري: في مقدمة التحديات تأتي قضية سد النهضة و ندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية و القيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد و ندرك التعنت الاثيوبي و ندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأعلن النائب عاطف المغاوري أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب ، موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني و منح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الامن.

و أعلن نواب تأييدهم لمد الطواري و في مقدمتهم اللواء احمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن و النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب.