وفاة عم الفنانة مروة عبد المنعم

اعلنت الفنانة مروة عبد المنعم وفاه عمها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتبت مروة عبد المنعم عبر صفحتها الشخصيه قائلة : " إنا لله وإنا ليه راجعون عمي في ذمة الله»

وكشفت الفنانة مروة عبد المنعم، سبب تعلقها ببرامج الأطفال، مؤكدة أنها حاولت على مدار السنوات الماضية عودة الاهتمام بفكرة الدراما للطفل.



وقالت مروة عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج "3 ستات" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنها فوجئت أن أولادها يرددون أغاني غير ملائمة، ما جعلها توفر لهم برامج الفوازير القديمة مثل شريهان وعمو فؤاد وبوجي وطمطم وانبهروا بتلك البرامج.



ونوهت مروة عبد المنعم بأنها كانت تحلم بتأدية دور "سنو وايت" وكانت تحلم بتأدية الفوازير منذ نعومة أظافرها، مؤكدة أن المصريين يمتلكون القدرة على تقديم العروض الكبيرة للأطفال.