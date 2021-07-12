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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمجموع 225 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة. 

 

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى.

 

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وأشار إلى أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالمدارس المميزة في الإسكندرية وعددها 10 مدارس بإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والعجمي بمعدل مدرستين لكل إدارة إحداهما للبنين والأخرى للبنات، بالإضافة إلى عدد 8 فصول مميزة بإدارتي الجمرك والعامرية بمعدل 4 فصول لكل إدارة 2 بنين و2 بنات. فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بتلك المدارس والفصول المميزة بمجموع 255 درجة، ولا يوجد استثناء لهذا المجموع في تلك المدارس. 

 

من الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب بمدارس الربط من قبل كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.

الاسكندرية تربية وتعليم تنسيق الثانوية مديرية التربية والتعليم فيروس كورونا محافظ الاسكندرية

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